Addio Juventus con la clausola: la Roma c’è

Il club giallorosso fa sul serio e può piazzare lo scippo al club bianconero

Accese ormai da decenni da una profonda rivalità sportiva, le sfide tra Juventus e Roma hanno regalato più delusioni che gioie ai giallorossi, ma la passata stagione si è conclusa con l’apoteosi romanista e il baratro bianconero nella corsa Champions League.

Nella giornata di ieri, Damien Comolli ha rassegnato le dimissioni, dando spazio all’era Carnevali, artefice dei successi sportivi e finanziari del Sassuolo. La Juve ha scelto la sua esperienza per tornare subito grandi e affrontare un calciomercato importante, nonostante il mancato approdo in Champions.

Con Bremer e Gatti sul mercato, la Vecchia Signora già da tempo sta monitorando varie piste difensive, ma il prepotente ritorno di fiamma del club giallorosso potrebbe sparigliare le carte.

Le informazioni raccolte da noi confermano le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio. In caso di partenza di Evan Ndicka, ai primi posti della lista di Gasperini c’è proprio quel Lucumi seguito con estremo interesse anche da Luciano Spalletti. Fino a metà luglio, il colombiano ha una clausola da 28 milioni di euro che, in caso di Mondiale all’altezza delle aspettative, potrebbe risultare anche una cifra non troppo elevata.

Da tempi non sospetti sul taccuino giallorosso, il 27enne colombiano è assistito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Malen e la Roma spera che questo possa tramutarsi in una corsia preferenziale in caso di interesse reale e trattativa ufficiale.