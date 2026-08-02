Calciomercato Roma, meno di 10 milioni per rubarlo alla Lazio

Spunta una nuova pista di mercato per il club giallorosso, è già Derby

In programma nel weekend del 12 dicembre, il Derby tra Lazio e Roma potrebbe giocare il suo primo round sul ring del calciomercato proprio in queste settimane. Entrambi i club hanno ancora bisogno di numerosi rinforzi in vista della prossima stagione, ma le ultime indiscrezioni parlano di un potenziale scippo tra le due squadre capitoline.

I più recenti indizi dalla Capitale parlando di un potenziale effetto domino, in grado di coinvolgere almeno altre tre squadre europee. Secondo fussballtransfers.com, infatti, biancocelesti e giallorossi condividerebbero uno stesso obiettivo sulla fascia.

Si tratta di Sael Kumbedi. Retrocesso con il Wolfsburg, il terzino francese è finito nel mirino della Capitale, ma è anche sul taccuino di Marsiglia, Porto e Feyenoord. L’interesse degli olandesi interessa indirettamente anche la Roma, visto che il 21enne viene visto come un potenziale sostituto di Read, obiettivo principale di Tony D’Amico.

Autore di 5 assist nella scorsa stagione, l’ex Lione ha una valutazione di circa 9 milioni di euro e non è escluso che Roma e Wolfsburg possano aver parlato di lui durante la trattativa che ha portato Koulierakis nella Capitale.