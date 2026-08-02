Calciomercato Roma, meno di 10 milioni per rubarlo alla Lazio

di

Spunta una nuova pista di mercato per il club giallorosso, è già Derby

In programma nel weekend del 12 dicembre, il Derby tra Lazio Roma potrebbe giocare il suo primo round sul ring del calciomercato proprio in queste settimane. Entrambi i club hanno ancora bisogno di numerosi rinforzi in vista della prossima stagione, ma le ultime indiscrezioni parlano di un potenziale scippo tra le due squadre capitoline.

Gennaro Gattuso indica in panchina
Calciomercato Roma, meno di 10 milioni per rubarlo alla Lazio (Ansa Foto) – asromalive.it

I più recenti indizi dalla Capitale parlando di un potenziale effetto domino, in grado di coinvolgere almeno altre tre squadre europee. Secondo fussballtransfers.com, infatti, biancocelesti e giallorossi condividerebbero uno stesso obiettivo sulla fascia.

Si tratta di Sael Kumbedi. Retrocesso con il Wolfsburg, il terzino francese è finito nel mirino della Capitale, ma è anche sul taccuino di Marsiglia, Porto Feyenoord. L’interesse degli olandesi interessa indirettamente anche la Roma, visto che il 21enne viene visto come un potenziale sostituto di Read, obiettivo principale di Tony D’Amico.

Autore di 5 assist nella scorsa stagione, l’ex Lione ha una valutazione di circa 9 milioni di euro e non è escluso che Roma e Wolfsburg possano aver parlato di lui durante la trattativa che ha portato Koulierakis nella Capitale.

 