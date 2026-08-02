Dall’Inter alla Roma: intrigo capitale da 40 milioni

L’ultima indiscrezione di calciomercato coinvolge giallorossi e nerazzurri

La sonora sconfitta in casa contro il Cardiff sta lasciando strascichi importanti, non certo per il risultato di un’amichevole d’agosto, quanto piuttosto per il grido d’allarme lanciato da Gian Piero Gasperini, che ha chiesto rinforzi immediati a club e dirigenza. A tre settimane dall’inizio del campionato, la Roma è molto indietro nella costruzione della rosa, anche perché alle quattro richieste iniziali di Gasp (un esterno, due attaccanti di fascia e un centravanti) si è aggiunto anche l’erede di Zeki Celik.

Con Santiago Castro e Kostas Koulierakis la squadra giallorossa ha completato il pacchetto dei difensori centrali e dei centravanti, ma di titolari inamovibili ancora non c’è nemmeno l’ombra. Tornando al sostituto del terzino finito alla Juventus, i due obiettivi principali sono Read e Fresneda, ma Tony D’Amico ha valutato anche altre piste.

Secondo il Romanista, ad esempio, sono state chieste informazioni anche su Spence del Tottenham. Obiettivo concreto anche dell’Inter, l’esterno inglese ha una valutazione troppo alta e il suo prezzo si attesta sui 40 milioni di euro.