Roma chiama, Torino risponde: nuovo scambio e risposta immediata

Nuove voci sull’asse capitolino-piemontese, la risposta è già arrivata

Arrivata ieri in Galles, dove oggi affronterà il Cardiff nella prima amichevole di agosto, la Roma ha accolto in tarda mattinata Kostas Koulierakis nella Capitale. Secondo acquisto dopo Santiago Castro, il difensore greco raggiungerà i suoi compagni in ritiro nei prossimi giorni.

Chi non ha viaggiato con la squadra è, invece, Tony D’Amico, impegnato a trattare per l’esterno destro, l’esterno sinistro e le ali d’attacco. Il direttore sportivo giallorosso si aspetta una risposta definitiva in tempi brevi per Read, ma sta pensando anche alla fascia opposta, sia in attacco, sia a centrocampo.

Uno dei profili che piace maggiormente a dirigenza e staff tecnico per sostituire Angelino è, senza dubbio, Alessio Cacciamani. Esploso alla Juve Stabia con Ignazio Abate, il 19enne di Jesi è stato sin qui blindato dall’attuale tecnico del Torino e dalla proprietà, che non vuole prendere in considerazione offerte inferiori ai 15 milioni di euro.

Secondo forzaroma.info, nelle scorse ore il club giallorosso avrebbe provato a proporre Kumbulla, non convocato per il Galles, al club granata, ma il Toro ha subito chiuso le porte anche a questo scambio più cash.