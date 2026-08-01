Irrompe a sorpresa il Psg: bye bye Roma

L’inserimento dei parigini rappresenta un vero e proprio turning point: D’Amico aveva già fatto la sua scelta

Protagonista negli ultimi giorni di mercato con l’accelerata impressa alla trattativa per Maghnes Akliouche, il Psg è pronto a puntellare la già stratosferica batteria di esterni offensivi con un altro acquisto deluxe.

Come riferito da Fabrizio Romano, un profilo che avrebbe letteralmente stregato i neo Campioni d’Europa sarebbe quel Mika Godts accostato in tempi e in modi diversi anche alla Roma.

Nei radar dei top club europei, il talentuoso esterno belga, reduce da una stagione straordinaria, ha già messo a referto due assist nelle prime uscite dell’Ajax nelle gare valide per i preliminari di Champions League.

Sondato anche da D’Amico, che però non ha mai affondato il colpo con decisione preferendo virare su calciatori più “pronti” su indicazione di Gasperini, Godts sarebbe dunque finito nel mirino del Psg che ha allacciato i primi contatti per capire il da farsi. Sono attese novità già nei prossimi giorni.