Fuori rosa e addio in prestito: assist al bacio per Roma e Milan

Si prospettano ore infuocate in relazione al suo possibile arrivo in Serie A: esclusione ufficiale

A caccia di occasioni, la Roma sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. L’ultimo assist – in questo senso – trapela direttamente da Madrid.

Il Real, infatti, non ha incluso Franco Mastantuono nella lista dei convocati a disposizione di Mourinho per l’amichevole contro la Fiorentina in programma sabato alle 18 al Wörthersee Stadion di Klagenfurt.

Una scelta importante che, come riferisce Fabrizio Romano, è diretta conseguenza della decisione dei Blancos di mettere fuori rosa il ragazzo per facilitarne l’uscita in prestito in un club europeo.

Dal canto loro, Fiorentina, Roma e Milan continuano ad osservare la situazione molto interessate: non sono affatto esclusi nuovi contatti nelle prossime ore alla ricerca dello spiraglio giusto da capitalizzare, non trascurando la concorrenza inglese e tedesca.

Le possibilità di vedere Mastantuono calcare i palcoscenici della Serie A sono in drastica ascesa.