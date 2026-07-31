Conceicao per Rashford: hanno già detto sì

Il ping pong sull’asse Manchester-Torino tira in ballo non pochi club: la strada è tracciata

Proposto anche alla Roma senza che però si concretizzassero i presupposti per una trattativa concreta viste le esose richieste di ingaggio, Marcus Rashford si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Gli oltre otto milioni di ingaggio percepiti attualmente dall’inglese all’ombra dell’Old Trafford – soglia al di sotto della quale non è intenzionato a scendere – rappresentano un inevitabile punto di partenza in chiave negoziale.

D’altro canto, a meno di improvvisi dietrofront, risulta piuttosto complicato immaginare che i Red Devils possano ritornare sui loro passi facendo di Rashford un punto di riferimento del progetto tecnico di Carrick.

Al netto di queste osservazioni, la soluzione più probabile per il futuro del classe ’97 resta quella di un suo addio. A tal proposito, secondo quanto riferito da Sebastien Vidal, lo United avrebbe individuato in Francisco Conceicao il profilo giusto al quale consegnare le redini della fascia destra.

L’eventuale assalto al jolly della Juventus, però, sarebbe legato a doppio filo proprio alla partenza di Rashford: liberando spazio salariale importante a bilancio, lo United avrebbe maggiori margini di manovra per accontentare le richieste della “Vecchia Signora” per il portoghese, per il quale sarebbe pronta un’offerta da 50 milioni.