Read ai raggi X, cosa succede tra Madrid e Roma, le cessioni: le ultime di calciomercato

Il punto sulle mosse di mercato dei giallorossi sia in entrata che in uscita

In piena temperie calciomercato, in questo spazio potrete trovare una rassegna generale su tutte le manovre di D’Amico sia in entrata che in uscita. Un punto della situazione a metà giornata a cui aggiungere chiaramente le ultime indiscrezioni riferite live sul canale twitch di Asromalive.it.

Il tema topico riguarda sicuramente Abde Ezzalzouli, ma non solo. Benché sia spinta ad offrire circa 35 milioni di euro bonus compresi al Real Betis – che ne chiede almeno dieci in più – la Roma non ha ancora fatto breccia nel ragazzo che non sta aprendo con convinzione all’ipotesi giallorossa.

Roma e Wolfsburg hanno intanto definitivo l’accordo per Koulierakis, pronto a partire per la Capitale per svolgere le visite mediche di rito e apporre la firma sul suo nuovo contratto.

Sul fronte Read, è confermata la proposta dei capitolini da circa 25 milioni di euro al Feyenoord: il club olandese parte da una richiesta iniziale di 30 milioni ma i margini di manovra sono concreti.

Dal canto suo, l’esterno si sta facendo apprezzare soprattutto per velocità ed esplosività in zona offensiva al netto comunque dei sensibili miglioramenti anche dalla cintola in giù.

Attratto dalla possibilità di ricalcare le orme di Dumfries, il ragazzo è intrigato dall’ipotesi Serie A quasi quanto quella chiamata Premier League: a tal proposito, ricordiamo come il Nottingham Forest si sia spinto a formalizzare due offerte ufficiali, entrambe respinte.

Calciomercato Roma, da Soulé a Nusa: il punto sulle mosse di D’Amico

Nelle ultime ore – intanto – è ritornata in auge la candidatura di Soulé in ottica Milan. In realtà, anche laddove Leao dovesse partire, i rossoneri sarebbero propensi a non sfondare il muro dei 30 milioni per l’argentino, considerando eccessiva la richiesta da 40 milioni fatta trapelare dalla Roma.

Poco concrete anche le mosse della Fiorentina, disposta a spingersi al massimo a quota 25 milioni, bonus inclusi. Il destino dell’ex Juventus – va da sé – si incrocia inevitabilmente con quello dei diversi jolly offensivi accostati in tempi e in modi diversi alla Roma.

Endrick – ad esempio – è un calciatore sul quale D’Amico continua a tenere accese le luci dei riflettori; nel frattempo, memorizzate le condizioni per Gittens, proposto nelle ultime ore, la Roma non ha ancora mollato la presa per Nusa anche se il Lipsia, discorso economico a parte, non è convinto di cedere sia lui che Diomandé.

Per chiudere, trapelano aggiornamenti interessanti sul fronte Mastantuono. Consapevole della volontà del Real Madrid di privarsene con la formula del prestito indirizzandolo in una squadra europea, il ragazzo si sta guardando intorno. Le piste italiane non mancano: oltre alla Fiorentina, anche Roma e Milan continuano a monitorare l’evolversi della situazione.