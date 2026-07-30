Addio Roma ma futuro in Serie A: fuochi d’artificio Soulé

Il futuro dell’attaccante argentino continua a calamitare l’attenzione in casa giallorossa

Nel restyling offensivo che ha in mente D’Amico, una quota importante delle mosse della Roma sarà inevitabilmente legata al futuro di Matias Soulé.

Archiviati senza colpo ferire i timidi abboccamenti dall’Arabia e dalla Premier League – mai tradottisi in offerte concrete messe sul tavolo negoziale – l’argentino si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

In tal senso sta prendendo sempre più piede l’ipotesi Milan. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, è proprio Soulé l’obiettivo principale dei rossoneri dopo il mancato arrivo di Karetsas: alle prime manifestazioni di interesse non è escluso che segua la formulazione della prima proposta ufficiale.

Dal canto suo, la Roma non ha alcuna intenzione di fare sconti. Benché non lo consideri incedibile, D’Amico è propenso a valutare la cessione dell’ex Juve solo se arrivasse un’offerta da almeno 40 milioni di euro: soldi che, al netto della percentuale sulla futura rivendita da destinare alla “Vecchia Signora”, permetterebbero di mettere a bilancio un’interessante plusvalenza.