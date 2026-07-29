Calciomercato Roma, accordo in via di definizione: cifre e formula

Prima i contatti, poi lo sprint che sta per suggellare la trattativa: passiamone in rassegna i dettagli

Oltre ai diversi obiettivi in entrata cerchiati in rosso, la Roma sta portando avanti anche il discorso uscite non senza qualche difficoltà. In giornata, però, ad una trattativa è stata impressa un’accelerata probabilmente decisiva.

Dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi, il Deportivo La Coruña ha infatti messo la freccia per assicurarsi Angeliño: colloqui avanzati sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 2-3 milioni di euro.

Forte del sì del ragazzo – che ha subito aperto alla destinazione – il club iberico sta ora trattando con la Roma: non ancora chiusa in tutti i suoi aspetti, la trattativa viaggia comunque a vele spiegate verso la sua naturale definizione a proposito della quale filtra ottimismo.

Reduce da una stagione che definire travagliata sarebbe solo un eufemismo, Angelino potrebbe dunque fare le valigie e ritornare in Spagna per provare a ritrovare quella continuità di rendimento che nella Capitale avrebbe fatto fatica a maturare.