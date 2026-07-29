Lo volevano Inter e Juve, va alla Roma: 15 milioni per il secondo acquisto

Il club giallorosso ha quasi chiuso il secondo colpo del calciomercato estivo

Dopo Santiago Castro, la Roma è pronta a chiudere il suo secondo acquisto stagionale. Attaccante esterno? Esterno di centrocampo? No, anche in questo caso si tratta di un potenziale ricambio dei calciatori titolari, inserito da Gian Piero Gasperini nella lista dei desideri.

Durante il suo intervento a TeleRadioStereo, Ugo Trani ha sganciato una bomba di mercato, dichiarando che il club giallorosso ha praticamente chiuso per Konstantinos Koulierakis. Seguito di recente anche da Chelsea, Inter e Juventus, il 22enne greco è un difensore centrale di piede mancino che andrebbe a completare il pacchetto arretrato.

Secondo il giornalista, l’operazione con il Wolfsburg dovrebbe chiudersi attorno ai 15 milioni di euro complessivi. Ex PAOK, il nazionale greco è stato monitorato anche da Benfica e Crystal Palace.