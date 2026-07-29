Abde, Nusa, Soulé e tre nomi nuovi: le ultime sul calciomercato della Roma

Dall’attacco alla difesa, passando per le cessioni: il riepilogo del mercato giallorosso

A pranzo con il calciomercato, da oggi in questo spazio troverete un punto con tutte le indiscrezioni e le informazioni esclusive relative al mercato della Roma. Una sorta di riepilogo di metà giornata, senza trascurare tutte le ultimissime che verranno comunicate live sul canale twitch di Asromalive.it.

L’argomento del giorno è, ovviamente, Abde Ezzalzouli, su cui occorre fare una sintesi tra ciò che arriva dalla Spagna e ciò che trapela dall’Italia. La stampa iberica parla di un’offerta romanista da 55 milioni più 5 di bonus, mentre le informazioni in nostro possesso parlano di una valutazione giallorossa decisamente inferiore, che si avvicina ai 40 milioni con i bonus, a fronte di una richiesta andalusa da 45-50 milioni.

Anche perché alle cifre ipotizzate da Sport, Tony D’Amico potrebbe davvero mettere le mani su Antonio Nusa, che la Roma mollerà definitivamente nelle prossime ore senza sconti del Lipsia.

Non solo Abde e Nusa, ritorno di fiamma in fascia

Bahoya, Fofana, Adingra, Godts, Kevin, Schade, Leweling, Leao, Nkunku, Pulisic, Endrick, Martinelli sono solo alcuni dei tanti nomi accostati alla squadra giallorossa. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, nei giorni scorsi c’è stato anche un ritorno di fiamma per Matias Fernandez Pardo, ma il Lille, forte degli interessamenti di Aston Villa, Atletico Madrid, Chelsea e Newcastle, è partito da una valutazione vicina ai 60 milioni di euro.

Seguito dalla Roma a inizio mercato, Allan secondo le nostre informazioni è stato sin qui blindato dal Palmeiras, che ha bloccato anche i tentativi dell’Aston Villa per il suo talentino. Il suo prezzo ha già superato i 35-40 milioni. Le informazioni ricevute recentemente mi raccontano di Mastantuono e Brahim Diaz proposti a Trigoria (seguiti anche da Juventus e Milan), ma per ora Gasp cerca calciatori con caratteristiche diverse.

Dal Brasile è stato offerto Breno Bidon. Valutato 18-20 milioni dal Corinthians, il centrocampista mancino è stato proposto anche alla Juve, ma entrambi i club passeranno all’azione solo in caso di cessioni in mediana. Per quanto riguarda la difesa, non si abbassano le pretese da 20-25 milioni dello Sporting per Fresneda e la Roma non molla del tutto le piste Belghali, Reyes, Ruggeri e Giay.

Sul fronte Diego Moreira, ho l’impressione che l’assenza di una concorrenza agguerrita sul giocatore alla fine possa ridurre lo Strasburgo a più miti consigli, con un prezzo che si avvicinerebbe molto ai 30-35 milioni stanziati da D’Amico per questo dossier.

Cessioni Roma: il punto su Koné, Soulé e non solo

Non di soli acquisti vive il calciomercato della Roma. Matias Soulé resta un nome da monitorare in uscita e il suo futuro potrebbe essere legato a quello di Rafa Leao, visto che hanno trovato conferma le voci sull’apprezzamento del Milan. Restano in piedi anche le ipotesi Fulham e Sunderland, ma servirà una proposta da 35-40 milioni per dare il via libera.

Ne servono almeno 15 in più per aprire un tavolo di trattative con la Roma per Manu Koné, da tempi non sospetti sul taccuino del Manchester United, che nei giorni scorsi ha deciso di non affondare il colpo su Danilo del Botafogo, accostato anche ai giallorossi. Restano vigili Aston Villa (che monitora anche El Aynaoui), Chelsea e Newcastle.

Annas Salah-Eddine è diventato un obiettivo più che concreto dell’Olympiacos, pronto ad acquistare l’esterno mancino anche a titolo definitivo.