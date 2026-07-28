Sancho avversario della Roma? Offerta triennale dall’Italia

Da obiettivo a nemico, è questo il possibile destino dell’attaccante inglese

Svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Manchester United, Jadon Sancho ha ricevuto una ricca offerta dal Qatar, ma sta valutando anche alcune opzioni europee. Il Borussia Dortmund ha fatto una proposta per provare a riportarlo nella città in cui ha reso meglio, ma nelle ultime ore sono arrivate chiamate anche dall’Italia.

E no, questa volta non si tratta della Roma, almeno stando alle indiscrezioni riportate dal giornalista Andrea Losapio. Da obiettivo ad avversario dei giallorossi, è questo il potenziale destino dell’esterno inglese.

E già alla prima giornata, visto che secondo TMW la squadra interessata all’ex Aston Villa e Chelsea sarebbe la Fiorentina. Fabio Paratici è un grande estimatore del calciatore e avrebbe preparato una proposta triennale per il 26enne di origini giamaicane.

Sancho non ha ancora preso una decisione, ma una risposta all’ipotesi gigliata potrebbe arrivare a stretto giro di posta.