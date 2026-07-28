L’Inter l’ha già mollato: blitz da 20 milioni per la Roma

Il club giallorosso viene indicato come uno dei principali candidati al colpo mondiale

Dopo un mese di luglio quasi soporifero, Inter e Roma hanno finalmente sbloccato il calciomercato in entrata, chiudendo rispettivamente per Stones e Castro. I due innesti rappresentano solamente un primo tassello per rinforzare delle squadre che anche il prossimo anno avranno l’ambizione di competere ai massimi livelli.

Concentrata sul reperimento di due ali e di due esterni a centrocampo, la dirigenza giallorossa deve ragionare anche sul mercato in uscita e un’eventuale cessione di un titolarissimo, Koné il principale indiziato, imporrebbe a Tony D’Amico di considerare un numero maggiore di rinforzi per sopperire alle partenze.

Uno degli ultimi aggiornamenti sull’eventuale sostituto del centrocampista francese coinvolge proprio i nerazzurri. Dopo aver ritenuto eccessive le richieste economiche per il numero 17 giallorosso, Piero Ausilio ha deciso di puntare con forza su Curtis Jones, mollando la presa sugli altri profili seguiti in precedenza.

Tra questi, c’è anche Nicolas Raskin che ora, secondo Transferfeed, sarebbe diventato un obiettivo concreto proprio della Roma. Secondo la fonte citata, infatti, giallorossi e Villarreal sarebbero le contendenti maggiormente accreditate nella corsa al centrocampista belga. Reduce dall’esperienza al Mondiale con due assist all’attivo, il 25enne viene valutato circa 20 milioni dai Glasgow Rangers e piace anche ad Aston Villa e Hull City.