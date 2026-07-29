Massara lo porta alla Juve: accordo da 40 milioni

Scatto bruciante dei bianconeri che hanno beffato la concorrenza: c’è lo zampino dell’ex Roma

Da tempo sotto la lente di ingrandimento di D’Amico, le corsie esterne rappresentano un autorevole banco di prova anche per la Juventus. Il ping pong tra giallorossi e bianconeri ha preso forma – sia pur in modo indiretto – anche quest’oggi.

Come evidenziato da Sky.de, la “Vecchia Signora” ha infatti raggiunto un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per Alajbegovic, autentico pallino di Massara che avrebbe voluto portarlo nella Capitale qualche mese fa.

Con un vero e proprio colpo di coda grazie al quale ha superato il Chelsea, la Juve ha trovato l’intesa definitiva con le “Aspirine” intavolando la trattativa a titolo definitivo per un esborso che, tra parte fissa e bonus, dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro.

Mancano soltanto gli ultimi dettagli da limare per perfezionare un’operazione ormai imbastita nei suoi aspetti topici: dopo Kolo Muani, dunque, Spalletti è pronto ad accogliere anche Alajbegovic, reduce da una stagione sicuramente importante che lo ha proposto in pompa magna a livello internazionale.

Dal canto suo, la Roma aveva mollato la preso sull’esterno bosniaco già da tempi non sospetti, preferendo virare su altri tipi di obiettivi. A tal proposito in pole position c’è ora Abde, per il quale proseguono spediti i contatti sia con il ragazzo che con il Real Betis.