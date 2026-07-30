Endrick alla Roma: D’Amico non se lo fa ridire

L’attaccante brasiliano non è affatto fuori dai radar giallorossi

A caccia di occasioni, il mercato in entrata della Roma è un mosaico in continua evoluzione e assolutamente non cristallizzato dall’acquisto di Castro.

Soprattutto il reparto offensivo continua ad essere sotto stretta osservazione dell’area tecnica giallorossa. Benché negli ultimi giorni la candidatura di Abde Ezzalzouli abbia scalato posizioni nell’indice di gradimento di D’Amico, le sorprese continuano ad essere dietro l’angolo.

In questo senso, come riferito da Lorenzo Canicchio, la Roma non ha affatto accantonato il dossier legato ad Endrick. Alla ricerca di un nuovo contesto nel quale trovare centralità e minuti importanti, il brasiliano sarebbe propenso a cambiare aria visto anche l’esiguo spazio che gli garantirebbe Mourinho.

Considerazione condivisa anche dal Real Madrid che sta riflettendo con attenzione sul da farsi: l’ipotesi prestito è sempre quella più concreta anche perché i Blancos sono piuttosto recalcitranti a valutare la cessione di Endrick a titolo definitivo. La Roma, intanto, resta alla finestra.