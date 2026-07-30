La Roma ha scelto il nuovo terzino: “Offerta ufficiale da 25 milioni”

Sgasata dei giallorossi per puntellare la propria corsia: l’offerta è già stata formalizzata

Oltre a tenere vive le tante piste aperte per l’attacco, la Roma sta mordendo il freno anche per puntellare la corsia destra: in tal senso trapelano novità degne di nota.

Come evidenziato da Fabrizio Romano, nelle scorse ore i giallorossi hanno formalizzato un’offerta ufficiale al Feyenoord per il terzino destro olandese Givairo Read.

La proposta di D’Amico, che intende bruciare la concorrenza per evitare una lunga telenovela, si attesta sui 25 milioni di euro: colloqui in corso tra le parti per trovare la quadra.

Forte fisicamente e dotato di una buona spinta in zona offensiva, il classe 2006 ha finora messo a referto nove gol e quattordici assist ma è reduce da una stagione positiva sotto tutti i punti di vista grazie alla quale ha calamitato l’interesse di diverse squadre, tra cui il Nottingham Forest.

Il principale contender della Roma è proprio il club inglese che, sebbene si sia fatta respingere due offerte dal Feyenoord, continua a manifestare interesse per il ragazzo.