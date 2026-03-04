Erede di Dybala dal Real Madrid: la sblocca Nico Paz

Emerge una pista suggestiva per l’attacco della Roma, c’è già il via libera dei Blancos

Diventato papà subito dopo la partita contro la Juventus, Paulo Dybala ha usufruito di una giornata di permesso ieri, ma già da oggi ha iniziato a lavorare per tornare in campo dopo più di un mese in occasione di Genoa-Roma.

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, la Joya ha undici partite per trascinare la squadra in zona Champions e provare a convincere la dirigenza giallorossa ad offrirgli un rinnovo. Sin qui, non è iniziata ancora alcuna trattativa e ad oggi lo scenario più plausibile è quello di un addio.

Il Boca Juniors, come è noto, spera di riportare in Argentina il numero 21 giallorosso. Sulle scrivanie di Trigoria, intanto, consci della necessità di rinnovare il reparto offensivo in estate, stanno arrivando diversi dossier tramite intermediari e agenti.

Nei giorni scorsi, ad esempio, secondo quanto appreso da Asromalive.it, la Roma è stata informata della possibilità di una cessione in prestito di Franco Mastantuono da parte del Real Madrid. Pagato 45 milioni in estate e autore di 3 gol e 1 assist in 26 presenze stagionali, il fantasista argentino sta giocando sempre meno con la maglia dei Blancos.

Mastantuono al posto di Dybala: proposto alla Roma

Per non svalutare del tutto l’investimento fatto, in seno alla dirigenza merengue sta maturando l’idea di lasciarlo partire in prestito e farlo maturare altrove sperando che il 18enne con passaporto italiano possa ripercorre le orme di Nico Paz.

E proprio l’eventuale riacquisto del numero 10 del Como da parte del Real potrebbe essere un ulteriore motivo per cercare fortuna altrove, magari in Serie A dove in passato è stato seguito anche da Inter, Juve e Napoli.

La Roma, ovviamente, per ora ha registrato le informazioni ricevute, senza prendere alcuna decisione o avviare trattative. Lo stipendio non elevatissimo (3,5 milioni netti) e lo status da comunitario rappresentano senza dubbio due elementi a favore del talento mancino.