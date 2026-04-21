Rinnovo Dybala, accordo Roma con questo contratto: i dettagli

La Joya, secondo il Corriere dello Sport, vuole restare in giallorosso e il club ci sta pensando

“Non è finita fino a quando non è finita”. Paulo Dybala deve aver preso alla lettera la famosa frase di Yogi Berra e non ha ancora gettato la spugna sul fronte rinnovo. Nonostante i richiami dalla patria e dall’amico Leandro Paredes e i sondaggi dal Brasile e dalla Turchia, la Joya ha deciso di mettere in stand-by tutte le alternative, in attesa di una chiamata della Roma.

Almeno secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che, nel confermare l’assenza di offerte ufficiali, sottolinea come alcune riflessioni siano in corso all’interno della dirigenza. Qualora dovesse rimanere in giallorosso, Gian Piero Gasperini continuerà a spendersi per la permanenza dell’argentino e di Lorenzo Pellegrini.

E nei mesi che portano al Centenario, in seno al club c’è chi pensa che l’eventuale rinnovo di Dybala possa essere strategico anche a livello d’immagine di marketing. Rientrato oggi in gruppo dopo l’operazione al menisco, il 21 giallorosso resta affascinato dall’ipotesi Boca Juniors, ma secondo il quotidiano romano la sua priorità resta la Roma.

Pur di raggiungere il suo obiettivo, Dybala, accostato anche al Milan di recente, ha già dato un’apertura ad una riduzione importante dell’ingaggio, ma anche all’inserimento di bonus legati esclusivamente al rendimento e alle presenze. Ad oggi, comunque, l’ipotesi di una separazione a parametro zero resta la più plausibile.