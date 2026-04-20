Ripescaggio Italia ai Mondiali: “Il regolamento parla chiaro”

Arriva un annuncio importante sulla possibile esclusione dell’Iran dalla Coppa del Mondo

Da quando l’Italia ha perso la sua partita di spareggio contro la Bosnia, opinionisti e media hanno iniziato a parlare del possibile ripescaggio degli azzurri nel caso in cui l’Iran dovesse decidere di non partecipare al Mondiale o dovesse essere esclusa per il conflitto contro Israele e USA.

Proprio il fatto che la prossima Coppa del Mondo si giocherà anche negli Stati Uniti crea una problematica in più. Intervenuta a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’ex membro UEFA nel consiglio FIFA Evelina Christillin ha ricordato cosa dice il regolamento.

“Vedo abbastanza complicata la partecipazione dell’Iran al Mondiale. Il presidente della federcalcio iraniana vuole giocare, mentre il governo mi sembra molto più prudente. È veramente difficile immaginare la loro partecipazione, anche se io me lo auguro”.

“L’Italia ha il ranking più alto tra le squadre escluse. Gli Emirati Arabi Uniti sono la prima squadra non qualificata della confederazione asiatica. Permettermi un suggerimento di cuore: l’anno scorso, con un rigore alquanto inesistente, la Palestina è stata eliminata dall’Oman nelle qualificazioni asiatiche. Sarebbe un bel gesto ripescare loro in questo momento”.

“È tutto nelle mani della Fifa: secondo il regolamento 6.7 il Consiglio Fifa può decidere su suggerimento dell’amministrazione. Dunque Infantino decide e poi fa votare il Consiglio suggerendo cosa è meglio seguire”.