Dal Bayern Monaco alla Roma: l’asta è già partita

L’intreccio internazionale non è ancora finito: bavaresi e giallorossi nel domino, le ultimissime

Tra le tante direttrici del mercato, la Roma sta continuando a monitorare con attenzione anche quella dei calciatori legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza nel 2026. Oltre alle tante voci in uscita, occhio alle mosse in entrata.

Un nome sempre sui radar dei giallorossi è ad esempio quello di Julian Brandt che ha già ufficializzato che non prolungherà la sua esperienza all’ombra della Ruhr chiudendo l’avventura con la maglia del Borussia Dortmund. Ecco perché già da tempo sono diverse le squadre che in tempi e in modi diversi hanno esternato segnali di gradimento nei confronti del classe ’96.

Tra queste c’è sicuramente la Roma che, come evidenziato da Ekrem Konur, non ha affatto abbandonato la corsa al jolly offensivo cresciuto nel vivaio dell’Oberneul. Benché dipendente (anche) dal futuro di Gasperini, l’eventuale innesto del nativo di Brema – autore di undici gol e tre assist in stagione – non è un’ipotesi tramontata.

In un mosaico ancora tutto da comporre, però, occhio soprattutto ad Arsenal e Bayern Monaco che, dopo aver lanciato segnali di apprezzamento all’indirizzo di Brandt, potrebbero entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo nel caso in cui si creassero i presupposti giusti.

Lipsia, Siviglia, Fenerbahçe e FC Cincinnati le altre squadre sul ragazzo; la sensazione è che la resa dei conti stia per arrivare, ma molto dipenderà dal progetto tecnico e dall’offerta economica con le quali si proverà a soddisfare le richieste del calciatore tedesco.