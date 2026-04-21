Trigoria, il report su Dybala, Koné e Wesley dopo l’allenamento

Seduta mattutina per la Roma in vista della sfida del 25 aprile contro il Bologna

Archiviato il deludente pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, la Roma ha svolto in mattinata la seconda seduta in preparazione della sfida di sabato 25 aprile in casa del Bologna.

Dopo il lavoro specifico svolto ieri, l’allenamento odierno era atteso soprattutto per capire le condizioni degli infortunati di lungo corso, ma non solo. Gian Piero Gasperini ha ricevuto buone notizie in vista del rush finale del campionato.

Paulo Dybala e Wesley hanno, infatti, svolto il primo allenamento in gruppo dopo i rispettivi infortuni al menisco e al bicipite femorale e si candidano così per il rientro tra i convocati nella trasferta in terra emiliana.

Lavoro a parte, invece, per Koné, Rensch, Pellegrini e Dovbyk.