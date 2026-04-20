La Roma incassa senza cedere: l’assegno lo paga il Liverpool

L’affare da 50 milioni di euro influenza anche il calciomercato giallorosso, che svolta

Con il pareggio di sabato, la Roma ha allungato ulteriormente la striscia di partite contro l’Atalanta senza vittorie, rimanendo ancorata ai due successi ottenuti alla prima stagione dell’era José Mourinho.

Un’era che ha rappresentato un vero e proprio incubo per Arne Slot, surclassato per due anni consecutivi dallo Special One. Il suo Feyenoord, in realtà, ha pagato dazio anche a Daniele De Rossi e dopo aver regalato tante gioie sportive ai giallorossi, ora il manager olandese potrebbe regalare anche qualche soddisfazione economica.

Nel caso in cui dovesse essere confermato sulla panchina del Liverpool, infatti, l’allenatore 47enne potrebbe chiedere ai Reds di staccare un assegno da almeno 50 milioni di euro per un nuovo centrocampista.

Stiamo parlando di Enzo Le Fée che, secondo Team Talk, ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi club inglesi, alla cui testa ci sarebbe proprio il Liverpool. A fare il tifo per una cessione del francese è anche la Roma. Oltre ad incassare tutti i 24 milioni di euro previsti dall’accordo con il Sunderland (2 milioni di bonus sono scattati per il numero di presenze, 4 per la salvezza), i giallorossi avranno diritto anche al 10% sulla plusvalenza derivante da un’eventuale cessione.

Se la stessa dovesse davvero materializzarsi per 50 milioni, nelle casse romaniste finirebbe, dunque, il 10% di 26 milioni, vale a dire 2,6 milioni di euro. Una cifra non certo eccessiva, ma che farebbe comunque comodo in regime di fair play finanziario.