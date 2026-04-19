Palestra e il suo vice: la Roma completa il cerchio

L’incrocio con l’esterno del Cagliari (ma di proprietà dell’Atalanta) delinea traiettorie di mercato interessanti

Tra le priorità di mercato della Roma in questo frangente della stagione ci sono sicuramente i rinnovi di quei calciatori legati ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2026. Da Celik a Pellegrini, passando per Dybala ed El Shaarawy: il mosaico si prospetta piuttosto nutrito e non sono esclusi colpi di scena, in un senso o nell’altro.

Cristalizzatasi ormai da tempo, la situazione riguardante il futuro di Celik è ancora in stand-by. Nonostante i tentativi di dialogo tra le parti, l’entourage del difensore turco non si smuove dalla richiesta di un pluriennale da 3,5-4 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dai giallorossi che ritengono di aver fatto il massimo.

Nel gioco delle parti, forte dell’interessamento di Juventus ed Inter (tra le altre), l’ex Lille può valutare con relativa tranquillità il da farsi. In tal senso, risulta sicuramente degna di nota l’ultima indiscrezione lanciata con forza da Interlive.it.

Secondo quanto riferito, in caso di partenza di Dumfries, i nerazzurri sarebbero intenzionati a dirottare i soldi della cessione dell’olandese per Marco Palestra, obiettivo prioritario per Marotta e Ausilio. Inoltre, come vice dell’esterno del Cagliari sarebbero tre i nomi sul taccuino dei dirigenti meneghini: oltre a Celik e Mingueza, occhio alla suggestione Carvajal.

Ad ogni modo la partita per il difensore della Roma è più aperta che mai: Napoli e Juve non sono affatto fuori dalla corsa. Staremo a vedere cosa succederà.