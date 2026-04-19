Maxi scambio sul tavolo: dalla Juve alla Roma

I giallorossi non si fermano e sono pronti a sfidare Comolli: l’incastro è completo

Con una stagione da provare a concludere nel migliore dei modi, la Roma sta provando a gettare basi importanti per il proprio futuro. Benché l’esito della telenovela legata alla posizione di Gasperini risulti uno snodo cruciale, la dirigenza giallorossa ha già cominciato a muoversi sotto traccia per puntellare un organico atteso da un vero e proprio restyling.

Soprattutto se si dovessero concretizzare i presupposti per la partenza di Ndicka, ad esempio, Massara si troverebbe obbligato a virare con decisione sul sostituto del francese. A quel punto, un nome da tenere in grande considerazione è quello di Solet, protagonista di un’altra stagione sopra le righe in quel di Udine.

Come rivelato da calciomercato.it, i giallorossi non avrebbero smesso di seguire con attenzione il difensore bianconero, pronti a sfidare la Juventus e l’Inter, da tempo sulle tracce del ragazzo.

In questo senso, nel tentativo di abbassare la parte cash, la Roma vorrebbe provare ad imbastire un maxi affare per portare Solet nella Capitale con la cessione di due giovani (a cui aggiungere anche una base cash). Un incrocio da monitorare con attenzione che comprende – tra gli altri – anche Muharemovic e Lucumì – al centro dell’interesse di molte big italiane (e non solo).