Serie A, DIRETTA Roma-Atalanta: la cronaca LIVE

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Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello Stadio Olimpico

Volge finalmente alla conclusione una delle settimane più complicate nella storia recente della Roma. Caratterizzati dall’intervista di Claudio Ranieri e dalle tensioni interne tra Gian Piero Gasperini da un lato e la dirigenza/staff medico dall’altro, i giorni che hanno preceduto la sfida contro l’Atalanta hanno diviso opinionisti e tifosi.

Gasperini e Palladino, scontro tra maestro e allievo
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Il clima da guerra fredda, tuttavia, non deve essere un alibi per la squadra che deve sfatare il tabù bergamasco, una sola vittoria negli ultimi undici incontri all’Olimpico, se vuole sfruttare a dovere la sconfitta del Como e raggiungere momentaneamente la Juventus al quarto posto.

Raffaele Palladino, che ha già battuto il suo maestro all’andata, va a caccia del bis nonostante un turnover strategico in vista della Coppa Italia. Asromalive.it seguirà il match in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino
ARBITRO: Matteo Marcenaro della sezione di Genova

 