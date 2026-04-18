Serie A, DIRETTA Roma-Atalanta: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello Stadio Olimpico

Volge finalmente alla conclusione una delle settimane più complicate nella storia recente della Roma. Caratterizzati dall’intervista di Claudio Ranieri e dalle tensioni interne tra Gian Piero Gasperini da un lato e la dirigenza/staff medico dall’altro, i giorni che hanno preceduto la sfida contro l’Atalanta hanno diviso opinionisti e tifosi.

Il clima da guerra fredda, tuttavia, non deve essere un alibi per la squadra che deve sfatare il tabù bergamasco, una sola vittoria negli ultimi undici incontri all’Olimpico, se vuole sfruttare a dovere la sconfitta del Como e raggiungere momentaneamente la Juventus al quarto posto.

Raffaele Palladino, che ha già battuto il suo maestro all’andata, va a caccia del bis nonostante un turnover strategico in vista della Coppa Italia. Asromalive.it seguirà il match in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino

ARBITRO: Matteo Marcenaro della sezione di Genova