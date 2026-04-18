Roma, convocati Gasp: la decisione UFFICIALE su Wesley e Pisilli

Le scelte dell’allenatore giallorosso per la sfida di questa sera contro l’Atalanta

Si è preso più tempo del solito Gian Piero Gasperini per diramare la lista dei convocati disponibili per la sfida contro l’Atalanta. In programma questa sera alle 20.45, la sfida con i bergamaschi è di vitale importanza per mantenere in vita le residue speranze di qualificazione in Champions League.

Anche per questo, l’allenatore ha voluto aspettare fino all’ultimo, facendo effettuare un ultimo e decisivo provino a Niccolò Pisilli, reduce dalla distorsione alla caviglia, e Wesley, lesionatosi lo scorso 31 marzo al bicipite femorale. Ecco il verdetto definitivo e la lista dei convocati:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza