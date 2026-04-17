L’Inter non molla Koné: 38 milioni e un giocatore, ha già svuotato l’armadietto

Il club nerazzurro è pronto a lanciare un nuovo assalto al centrocampista francese

Fermo ai box per una lesione muscolare al bicipite femorale, Manu Koné spera di poter tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini per la sfida del 25 aprile contro il Bologna e di rimettersi in forma per aiutare la Roma, ma anche per arrivare al Mondiale al cento per cento della condizione fisica.

Ormai dalla scorsa estate, il centrocampista francese è un obiettivo concreto dell’Inter. Cristian Chivu stravede per lui e dopo la trattativa di metà agosto saltata, ha chiesto alla sua dirigenza di fare un nuovo tentativo per il numero 17 giallorosso.

Vista la necessità di rientrare nel perimetro del fair play finanziario, la Roma questa volta non alzerà le barricate, partendo da una valutazione di 50 milioni di euro. Una cifra importante, che i nerazzurri sperando di raggiungere attraverso l’inserimento di contropartite tecniche.

Nelle ultime ore, il sito linterista.it ha confermato l’anticipazione di Interlive.it riguardante Pavard. Il difensore francese rientrerà alla base dopo l’esperienza al Marsiglia, che non ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto da 15 milioni di euro. Dopo una stagione in chiaroscuro, la sua valutazione può scendere a 10-12 milioni, ma il vero problema è rappresentato dall’ingaggio da 5 milioni di euro bonus inclusi.