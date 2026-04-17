Roma-Atalanta, Gasperini: “Intervista di Ranieri inaspettata. La verità su Wesley” LIVE

Alla vigilia della sfida contro il suo passato, l’allenatore giallorosso commenta così il momento giallorosso

In una settimana ricca di tensioni e lotte interne, la Roma ha dovuto preparare una sfida importante e delicata come quella contro l’Atalanta. Una vera e propria bestia nera per i giallorossi, visto che le ultime vittorie risalgono addirittura al primo anno dell’era Mourinho.

Nella conferenza stampa di presentazione, Gian Piero Gasperini prova ad analizzare soprattutto la sfida contro il suo passato, cercando di schivare il più possibile le domande sugli scontri con Claudio Ranieri e con lo staff medico per la gestione degli infortunati. Ecco le parole del tecnico giallorosso.

“L’intervista di venerdì scorso per me è stata una sorpresa incredibile, perché non c’è stato mai un tono diverso tra me e Ranieri. È stata davvero inaspettata, in tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione. Da quel momento in poi io mi sono solamente assicurato di non rispondere e di non creare nessun tipo di danno alla squadra, anche nel rispetto del pubblico che viene allo stadio a vedere una partita importante, dove abbiamo ancora delle chance da giocarsi. La cosa importante è questa. Gradirei parlassimo solamente di questo e quindi da oggi vorrei che si parlasse solamente di calcio”.

“Io ho subito tutto questo impatto mediatico, mio malgrado. L’impatto sulla partita è zero, nessun alibi. Siamo in un percorso vicino al rush finale. La concentrazione è solo sul piano tecnico e della gara e nel tentativo fondamentale di non creare alibi e danni alla squadra e alla gente. Il mio unico obiettivo è questo”.

Sul recupero di Wesley: “A volte è motivo anche di confronto e di discussione interna il recupero. Wesley si sente di poter giocare, effettua scatti e tiri, magari la parte medica considera che ci siano dei rischi, forse giustamente, non lo so. Su questo spesso si creano delle discussioni e dei confronti. Wesley ha una volontà incredibile di giocare, dall’altra parte si frena. Se il medico mi dice di no, io non posso fare nulla, mi sono sempre attenuto alle scelte mediche, non posso forzare queste decisioni. Tutti gli allenatori dipendono dall’ok medico”.

Sulla permanenza alla Roma: “Con queste domande lei crea dei problemi, se le fa piacere parliamo di calcio, se vuole continuare su queste situazioni, ho chiuso, non ne parlo”.