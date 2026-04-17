Allarme Roma: salta un accordo già firmato

Le ultime indiscrezioni di calciomercato possono produrre una frenata importante per i giallorossi
Tra emergenza infortuni, lotte intestine tra Gasperini, Ranieri, Massara ,staff medico e una classifica che rende molto complicato il sogno Champions League, domani la Roma deve provare a sfatare il tabù Atalanta per mettere pressione alla Juve, impegnato domenica sera contro il Bologna.
Nonostante le incertezze sul futuro di Gasp e Ranieri, Massara continua a lavorare per il club giallorosso, soprattuto per quanto riguarda le potenziali uscite e le occasioni a parametro zero.
In attesa di conoscere le reali manovre operative, dipendenti anche dal piazzamento finale in campionato, il direttore sportivo romanista spera di ottenere buone notizie dai calciatori ceduti in prestito con diritto di riscatto, ma le ultime indiscrezioni non sembrano foriere di buone notizie.
Secondo voetbalprimeur.nl, infatti, in casa PSV non vi è ancora certezza sulla conferma a titolo definitivo di Salah-Eddine. Il club olandese può riscattare l’esterno di proprietà giallorossa per 8 milioni di euro, ma il futuro dell’ex Twente è ancora incerto.