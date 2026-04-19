Milan e Roma, il prezzo è giusto: arriva l’annuncio UFFICIALE

La rottura si è ormai consumata con tanto di dichiarazioni ufficiali che non lasciano aperto neanche uno spiraglio

Gli intrecci di mercato tra Milan e Roma potrebbero regalare non poche sorprese non tanto nel breve periodo, quanto nei prossimi mesi. Gli ultimi spifferi che trapelano dalla Croazia – in questo senso – ne sono una testimonianza piuttosto tangibile.

Stando alle parole dell’agente di Moris Valincic, terzino destro della Dinamo Zagabria, sia i giallorossi che i rossoneri starebbero infatti tenendo d’occhio il giovane laterale croato classe 2002. Adrian Aliaj – membro di spicco dell’entourage cura gli interessi del ragazzo – si è così espresso ai microfoni di Sportske Novosti.

Di seguito le sue parole: “La nostra posizione è che Moris (Valincic, ndr) debba lasciare la Dinamo in estate e crediamo che sia una prospettiva del tutto realistica”.

Sull’interessamento di club di Serie A come Napoli, Roma, Milan, Lazio e Bologna, Aliaj ha poi aggiunto: “Quando squadre di questo tipo ti tengono d’occhio, quindici milioni di euro rappresentano una cifra assolutamente realistica. Qualche mese fa il suo valore di mercato si attestava proprio su questo cifre: sta a noi cercare di avvicinarvisi il più possibile”.