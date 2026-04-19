La Juve dopo la Roma: Spalletti ha detto sì

La sfida tra bianconeri e giallorossi è totale: il gradimento del tecnico di Certaldo risulta decisivo, le ultimissime

Protagoniste di un testa a testa vibrante per la corsa al quarto posto, Roma e Juve sono pronte a sfidarsi anche in sede di calciomercato. A tal proposito, non sono pochi gli intrecci a cui giallorossi e bianconeri potrebbero dar vita, consapevoli della necessità di muoversi per tempo per evitare di farsi beffare.

Forte dell’ufficialità del rinnovo di Luciano Spalletti, la “Vecchia Signora” ha cominciato a programmare con largo anticipo le prossime mosse. A prescindere dal futuro di Gleison Bremer, ad esempio, i bianconeri hanno intenzione di puntellare la propria difesa con un nuovo centrale fisico di piede mancino.

Ecco perché – tra le varie piste scandagliate da Comolli – occhio a quella che porta a Lucumí. Prossimo avversario di Conceicao e compagni proprio allo Stadium, il colombiano piace e non poco alla Juventus. Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese, infatti, Spalletti lo considererebbe il profilo ideale per alzare l’asticella difensiva.

Forte fisicamente, con un ottimo senso della posizione, carismatico e buon intenditore della Serie A, il difensore del Bologna – a lungo corteggiato dalla Roma – rappresenterebbe ora un obiettivo credibile dei bianconeri, pronti a sferrare l’assalto decisivo in estate.

Con alcuni club di Premier League sulle sue tracce, la sua valutazione oscilla sui 25 milioni di euro con i felsinei che hanno tutta l’intenzione di innescare un’asta internazionale che ne farebbe lievitare il valore di mercato. Sia pur non riallacciando i dialoghi con l’entourage del ragazzo, anche la Roma osserva il da farsi, al momento da una posizione piuttosto defilata.