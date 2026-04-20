Roma, futuro Gasperini: salta un possibile sostituto

In attesa di conoscere chi salterà tra Gasp e Ranieri, il mercato degli allenatori è già entrato nel vivo

Tra accuse, videocall e lacrime, la Roma ha vissuto una settimana a dir poco intensa prima di sfidare e pareggiare con l’Atalanta in campionato. Proprio ricordando i suoi nove anni a Bergamo e il rapporto con Percassi senior, Gian Piero Gasperini non è riuscito a trattenere la commozione e le lacrime.

In tutto ciò, la famiglia Friedkin ha deciso di non decidere, almeno per ora, assistendo a distanza alla contesa e confermando la fiducia a entrambi i contendenti. Ad oggi, tuttavia, non si può escludere nessuno scenario, se non quello di una convivenza anche la prossima stagione tra allenatore, dirigenti e staff medico.

Non è escluso, ad esempio, che sia proprio lo stesso Gasp a pensare di cambiare aria nel caso in cui non dovesse ricevere le giuste garanzie dalla società. In caso di addio, ci sono diversi profili monitorati in passato dalla Roma che potrebbero tornare d’attualità.

Nei giorni scorsi, ad esempio, si è parlato di un possibile ritorno di fiamma per Ernesto Valverde. In scadenza di contratto con l’Athletic Bilbao il prossimo 30 giugno, l’ex Barcellona tuttavia potrebbe rimanere in Spagna. Secondo fichajes.net, infatti, il Betis dopo il clamoroso tonfo in Europa League starebbe meditando di separarsi a fine stagione da Manuel Pellegrini e in cima alla lista dei potenziali sostituti ci sarebbe proprio Valverde.