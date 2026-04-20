Milan e Roma hanno chiuso: blitz bianconero

Contatti costanti, la missione del direttore sportivo sblocca l’affare

Tra uno scontro a Trigoria e una frecciata davanti a microfoni e telecamere, la Roma ha visto sfumare anche quest’anno l’obiettivo Champions League. Con cinque punti di svantaggio sulla Juventus, solo un miracolo potrebbe salvare l’ennesima stagione anonima dei giallorossi.

L’assenza per l’ottavo anno consecutivo dai palcoscenici europei più importanti limiterà anche i margini di manovra sul calciomercato, con il club capitolino che dovrà essere molto bravo anche sul mercato in uscita. Ormai da tempo, si ipotizza la cessione di almeno uno o due big, ma le risorse possono e devono arrivare anche da altri fronti.

Tra i tanti calciatori mandati in prestito la scorsa estate e a gennaio, alcuni potrebbero rappresentare un tesoretto interessante per le casse giallorosse. Da Baldanzi a Salah-Eddine, passando per Saud e Sangaré, sono diversi i calciatori in odore di riscatto da parte degli attuali club.

Tra i nomi più chiacchierati, tuttavia, c’è un calciatore ceduto in prestito secco a gennaio: Alessandro Romano. Secondo Il Secolo XIX, infatti, nel weekend Giovanni Sartori ha seguito dal vivo il giovane centrocampista svizzero. Il direttore sportivo del Bologna era al Picco per assistere a Spezia-Sudtirol e nei prossimi giorni potrebbe avviare una trattativa con la Roma, dopo aver già stabilito dei contatti con l’entourage del ragazzo.

Sul taccuino del dirigente felsineo ci sarebbe anche Christian Comotto, Di proprietà del Milan, il centrocampista è stato il secondo osservato speciale durante il blitz di Sartori in casa bianconera.