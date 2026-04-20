Allenamento Roma: le condizioni di Dybala, Koné, Soulé e Wesley

La squadra è tornata ad allenarsi, ecco il report da Trigoria

Dopo l’inutile pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, la Roma è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio per iniziare a preparare la sfida del 25 aprile contro il Bologna. Una partita alla quale Rensch potrebbe regolarmente prendere parte visto che gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari.

La seduta odierna era attesa soprattutto per conoscere le reali condizioni degli altri infortunati di lungo corso. Ma partiamo dalla situazione di Matias Soulé, che aveva lasciato il campo acciaccato durante la sfida di sabato scorso. L’attaccante argentino ha iniziato la seduta in gruppo, salvo poi effettuare alcuni giri di campo separato dal resto della squadra.

Manu Koné e Wesley hanno svolto lavoro specifico (corsa, cambi di direzione e pallone), mentre Paulo Dybala si è allenato insieme ad alcuni ragazzi della Primavera su andature e lavoro con la palla.