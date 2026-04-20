Addio Gasperini: quattro diktat alla Roma per restare

L’allenatore giallorosso è pronto a lasciare la Capitale dopo una sola stagione

Uscito agli ottavi di Coppa Italia e di Europa League e distante cinque punti dalla zona Champions League, Gian Piero Gasperini non è certamente riuscito a dare un contributo così importante alla stagione della Roma.

Benché condizionata da numerosi infortuni, la stagione giallorossa rischia di diventare una delle peggiori dell’ultimo decennio e, come se non bastasse, a renderla ancora più indigesta ci sono le frizioni tra il tecnico romanista e tutte le altre componenti che convivono a Trigoria: Frederic Massara, Claudio Ranieri e staff medico.

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, Gasp si è riunito con il braccio destro dei Friedkin e proprio la posizione attendista della proprietà americana sta inducendo il tecnico piemontese a meditare l’addio a fine stagione. A men che, da Houston non decidano di assecondare le quattro condizioni imposte da Gasperini alla proprietà.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, oltre alla nomina di un nuovo direttore sportivo e all’allontanamento di Ranieri, per onorare gli altri due anni di contratto Gasp vorrebbe un budget importante per il calciomercato e una piena autonomia di scelta anche per quanto riguarda lo staff medico e quella parte di staff tecnico ereditata da Sir Claudio.

Quattro diktat che, se accontentati, porterebbero ad un allenatore con pieni poteri a Trigoria. D’altronde, in estate la scelta del nuovo CT dell’Italia potrebbe dar vita ad un interessante valzer delle panchine, con Milan e Napoli sempre vigili sul fronte Gasperini.