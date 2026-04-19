Incontro Gasperini-Shipley dopo Roma-Atalanta: la reazione del tecnico

L’esito della riunione tra l’allenatore giallorosso e l’uomo di fiducia dei Friedkin: ecco cosa sta succedendo

Archiviato il pareggio casalingo contro l’Atalanta, per la Roma è tempo di riavvolgere il nastro e preparare i prossimi delicati impegni di campionato. A tenere banco, però, è sempre la posizione di Gasperini.

Dopo aver dribblato davanti ai microfoni le domande riguardanti il rapporto con Claudio Ranieri, il tecnico di Grugliasco ha avuto un incontro molto importante con Ed Shipley, uomo di fiducia dei Friedkin.

Un summit utile a fare il punto della situazione dal quale, però, l’allenatore della Roma sarebbe uscito scuro in volto senza rilasciare dichiarazioni.

Dai contenuti top secret, il faccia a faccia tra il portavoce della proprietà americana e Gasp non ha incluso né Massara né Ranieri. Staremo a vedere se nella prossima settimana saranno prese posizioni ufficiali a riguardo.