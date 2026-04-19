Scossone Roma, Gasperini sulla graticola: “Tentativo per Conte”

Sono diverse le strade che potrebbero aprirsi in caso di nuovo ribaltone: una porta al tecnico del Napoli

La serata dell’Olimpico contro l’Atalanta ha raccontato tanto. Dagli applausi dell’Olimpico per Gasperini ai fischi che la Curva Sud ha tributato ad alcuni calciatori; nel mezzo, una partita che ha espresso ancora una volta pregi e difetti di una squadra che non riesce a compiere il definitivo salto di qualità.

Nelle dichiarazioni post match il tecnico di Grugliasco ha preferito glissare sulle tante voci legate alla sua posizione e in particolare sul rapporto con Claudio Ranieri, rimandando i discorsi a fine stagione.

Dal canto loro i Friedkin non hanno ancora preso posizione a riguardo, trincerandosi in un rumoroso silenzio. Quiete prima della tempesta, secondo molti, naturale postura di una proprietà non molto chiacchierona (per usare un eufemismo), secondo altri. Si vedrà.

Nel mentre, il tam tam riguardante la panchina giallorosso divampa e calamita non poche attenzioni mediatiche. Gasperini varcherà ancora i cancelli di Trigoria per il ritiro estivo? Questione che si intreccia con un finale di stagione che vede ancora la squadra aggrappata al sogno quarto posto, con la Juve artefice del suo destino.

E se alla fine la Roma decidesse di tornare a cullare il sogno Conte? Ipotesi, quest’ultima, alimentata nel corso della diretta Twitch di Controcalcio. Con il tecnico pugliese che continua a lanciare messaggi a De Laurentiis, un divorzio a fine stagione non può essere essere escluso a priori.

A quel punto, qualora si dovessero creare i presupposti per la separazione da Gasperini, la Roma potrebbe quantomeno provare a fare un tentativo per Conte, già contattato diversi anni or sono.

Fantamercato, almeno per il momento, visto che sarebbero molte le caselle da incastrare in un mosaico tanto, troppo criptico; una traccia, comunque, che accende le fantasie di quanti sono pronto a scommettere un’altra estate rovente in quel di Trigoria. Altro che derby del Sole…