Juve e Roma, ora è finita davvero: l’accordo lampo chiude i giochi

Ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato su bianconeri e giallorossi

Nel duello a distanza per la qualificazione in Champions League, Roma e Juventus dovranno vedersela rispettivamente contro Atalanta e Bologna. Due sfide insidiose per Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, che stanno vivendo momenti diversi anche a livello personale.

Da un lato c’è il tecnico bianconero, fresco di rinnovo ufficiale, dall’altro l’allenatore giallorosso finito nel vortice della guerra a distanza con Claudio Ranieri. Con presupposti totalmente diversi, i due club stanno provando anche ad organizzare la sessione estiva di calciomercato, lavorando soprattutto sui calciatori a parametro zero in attesa di conoscere i fondi a disposizione.

A Trigoria, tra le altre cose, non si hanno certezze nemmeno sul futuro di Frederic Massara, con le sorti del direttore sportivo che sono legate a doppio filo con quelle del senior advisor giallorosso. Nonostante ciò, l’ex Milan di recente è entrato in rotta di collisione proprio con Comolli e Ottolini.

Sia i capitolini che i torinesi hanno fatto più di un tentativo per Marcos Senesi, ma entrambi i club potrebbero essere costretti ad una resa incondizionata. Secondo Talk Sport, infatti, il Tottenham negli ultimi giorni avrebbe sorpassato tutte le concorrenti, presentando una maxi offerta all’entourage dell’italo-argentino, che lascerà il Bournemouth a parametro zero, e raggiungendo un accordo economico, vincolato ovviamente alla permanenza in Premier degli Spurs.