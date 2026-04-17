Roma, Dybala al Milan: sono uscite le cifre

Continuano le indiscrezioni sul futuro dell’attaccante argentino

Alle prese con il recupero dopo l’operazione al menisco, Paulo Dybala spera di rientrare in gruppo la prossima settimana per provare a strappare una convocazione per Bologna-Roma del 25 aprile (ore 18).

Entrato negli ultimi due mesi di contratto, l’attaccante argentino spera ancora in una chiamata dei giallorossi per rinnovare e sarebbe anche disposto ad accettare un’importante decurtazione dello stipendio per riuscire nel suo intento.

L’eventuale permanenza di Gian Piero Gasperini, che si è sempre speso per la sua conferma e per quella di Lorenzo Pellegrini, renderebbe meno utopistico un prolungamento che resta comunque molto complicato, anche se ultimamente questo scenario sta tornando di moda.

Anche in seno ai bookmakers, che, si legge su agipronews.it, bancano la permanenza in giallorosso a 2,25. Una quota decisamente più bassa rispetto al passato. L’ipotesi più accreditata resta un approdo al Boca Juniors (1,75), mentre gli allibratori non sembrano credere all’ipotesi Milan, pagata cinquanta volte la posta.