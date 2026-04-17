Schick torna in Italia: ecco quanto guadagna la Roma

Nel contratto di cessione al Bayer Leverkusen è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita

L’avventura di Patrik Schick alla Roma non è sicuramente stata memorabile, ma non solo per colpa sua. Arrivato in giallorosso dopo un lungo e infruttuoso inseguimento a Mahrez, l’attaccante ceco non è stato quasi mai utilizzato nel suo ruolo e ha chiuso l’esperienza romanista con appena 8 gol e 3 assist in 58 presenze.

Nell’estate del 2020, il club capitolino è riuscito a cedere il giocatore al Bayer Leverkusen per 26,5 milioni di euro, evitando minusvalenze dolorose e riuscendosi a garantire anche un introito per il futuro.

Negli accordi con il club tedesco è infatti presente una percentuale di rivendita e ora la Roma potrebbe incassare dei soldini da un’altra squadra italiana. Secondo fussballdaten.de, infatti, Juventus e Milan sono tra le squadre interessate all’attaccante 30enne.

Sulle sue tracce ci sono anche Tottenham e West Ham e i giallorossi sperano che si possa creare un’asta estiva per il calciatore. Il Bayer non esclude una cessione, ma valuta Schick più di 35 milioni di euro. Alla Roma spetterebbe il 10% sulla cifra in eccesso rispetto al prezzo di vendita. Per fare un esempio, qualora il Bayer dovesse incassare 36,5 milioni, nelle casse giallorosse finirebbe 1 milione di euro perché la differenza tra prezzo d’acquisto e di cessione sarebbe di 10 milioni precisi.