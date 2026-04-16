Svilar “è il passato”: il nuovo portiere ha già firmato

Emergono nuove indiscrezioni legate al futuro del portiere della Roma

Nonostante sia stato chiamato poco in causa, con una parta decisiva sull’1-0, anche Mile Svilar ha messo la firma sul successo per 3-0 contro il Pisa. Reduce da un periodo di leggero appannamento, il portiere della Roma resta uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa e per questo il suo nome continua ad essere accostato a diversi top club.

Valutato non meno di 50-60 milioni dal club giallorosso, il serbo-belga potrebbe partire se dovesse arrivare a Trigoria un’offerta irrinunciabile e queste cifre lo rendono un sogno quasi irraggiungibile per Inter e Juventus e più alla portata per le big inglesi.

Chelsea, Manchester United, Newcastle e Tottenham, ma anche Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sono sulle tracce del 26enne. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2030, Svilar vorrebbe rimanere nella Capitale, ma potrebbe essere sacrificato sull’altare del fair play finanziario in caso di probabile mancata qualificazione alla Champions League.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, tuttavia, una pretendente si sarebbe già sfilata. Secondo Team Talk, infatti, il Chelsea avrebbe già deciso di affidare il ruolo di portiere titolare a Mike Penders. In prestito allo Strasburgo, il 20enne è un pupillo di Rosenior e ha un contratto con i Blues fino al 30 giugno del 2032.

“Tutti gli accostamenti del Chelsea a grandi portieri fanno parte del passato – le parole di Graeme Bailey – stanno pensando solo a Panders ora. Il Chelsea riporterà Pandrers a Londra e questa volta non lo ridarà in prestito, mi è stato detto che la prospettiva è quello di farlo diventare subito titolare”.