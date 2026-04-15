Bye Bye Roma: 20 milioni dall’Inter e spallatta alla Juve

Blitz nerazzurro prima del Mondiale, il calciomercato entra nel vivo

Ormai avviata verso la conquista del ventunesimo scudetto della sua storia, tra calciatori in scadenza e necessità di ringiovanimento l’Inter si renderà protagonista di un calciomercato estivo a dir poco movimentato.

Grazie al successo sul Como e al pari del Napoli in casa del Parma, i nerazzurri hanno ben 9 punti di vantaggio sui partenopei e sono pronti a fare anche qualche dispetto di mercato ai campani, entrando in rotta di collisione con tutte le big italiane.

Coinvolta dalle manovre nerazzurre soprattutto sui fronti Manu Koné e Zeki Celik, la Roma è stata chiamata in causa anche dalle più recenti indiscrezioni di mercato provenienti da Milano.

Secondo linterista.it, infatti, Piero Ausilio di recente si sarebbe inserito nella corsa a Kerim Alajbegovic. Giustiziere dell’Italia con la nazionale bosniaca, l’attaccante con passaporto tedesco rappresenterebbe il rinforzo ideale per il reparto avanzato di Chivu, che già dall’anno scorso cerca un esterno alla Lookman, in grado si saltare l’uomo e creare la superiorità numerica.

A inizio mese, il Bayer Leverkusen ha ufficializzato di aver attivato la clausola di recompra da 8 milioni di euro, ma è pronto a cedere il 18enne per circa 20 milioni. Sulle sue tracce, come è noto, ci sono anche Roma, Napoli, Milan, Juventus e squadre tedesche e inglesi.