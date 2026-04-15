Sarri al posto di Gasperini: riunione anticipata e ribaltone in Serie A

Panchine bollenti e porte girevoli in Serie A, ecco le ultime indiscrezioni conturbanti

A sei giornate dal termine del campionato, sono veramente pochi gli allenatori che possono ritenersi sicuri della conferma. Chi per scelte personali, chi per i risultati ottenuti, i tecnici con la valigia in mano sono davvero molti.

Guardando in casa nostra, la Roma dovrà risolvere il prima possibile la frattura insanabile tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, con i Friedkin che sono chiamati a scegliere tra l’uno o l’altro visto che una convivenza appare ormai impossibile.

Ma c’è uno scenario che ancora in pochi considerano, ovvero che sia proprio Gasp a voler fare i bagagli perché attratto da altre sirene. In tal senso, la scelta del nuovo commissario tecnico dell’Italia potrebbe dar vita ad un effetto domino clamoroso e dirompente.

Non è un mistero, infatti, che in cima alla lista degli Azzurri ci sia il nome di Antonio Conte. Il tecnico salentino è affascinato all’idea di un ritorno e di vestire i pannidel salvatore della patria e Aurelio De Laurentiis ha deciso di anticipare i tempi della scelta, convocando una riunione con l’allenatore prima del previsto.

Secondo Il Corriere dello Sport, in caso di separazione, in cima alla lista di ADL ci sarebbe proprio il nome di Gasperini, ma l’ipotesi che si possa puntare sul romantico ritorno di Sarri non è affatto da escludere. Gli altri nomi che da sempre stuzzicano il presidente partenopeo sono Vincenzo Italiano e Fabio Grosso.