Addio Ranieri e Massara: “Ecco chi arriva insieme a Totti”

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi, il senior advisor dei Friedkin rischia grosso

Dopo quelli di lunedì, ieri ci sono stati altri confronti a distanza sull’asse Italia-Stati Uniti. Ancora una volta, i Friedkin hanno imposto il massimo riserbo ai duellanti Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, ma hanno comunque preso coscienza definitivamente che una convivenza è ormai impossibile e che la scelta non può essere procrastinata a fine stagione.

Secondo quanto confermato anche dalla nostra redazione, i magnati texani potrebbero arrivare nella Capitale a cavallo tra questa e la prossima settimana, per poi prendere la scelta definitiva: cacciare Gasperini o cacciare la coppia Massara-Ranieri.

Stando a La Gazzetta dello Sport e a Leggo, nelle ultime ore sarebbero in ascesa le quotazioni di Gasp e a scricchiolare pesantemente sarebbero proprio le posizioni dei due dirigenti. Per il ruolo di direttore sportivo potrebbe così profilarsi un testa a testa tra Cristiano Giuntoli e Sean Sogliano, in ottimi rapporti con il tecnico piemontese.

E al posto di Ranieri chi ci sarà? La rosea, nel sottolineare come nel futuro di Sir Claudio possa esserci la Nazionale, riporta in auge la candidatura di Francesco Totti, che ricoprirebbe non più un ruolo da uomo immagine, ma da consigliere di prestigio. Staremo a vedere.