La Roma punta un gioiello del Bayern: “C’è l’offerta ufficiale”

Il club capitolino ha intenzione di far saltare il banco dopo i primi sondaggi esplorativi: la situazione

Con un finale di stagione da vivere al cardiopalma, la Roma sta continuando a lavorare su più tavoli per non farsi trovare impreparata e capitalizzare eventuali occasioni intriganti. Gli ultimi spifferi che trapelano dalla Germania, se confermati, potrebbero spalancare le porte a scenari molto interessanti.

Secondo quanto riferito da Sky.de, infatti, figurerebbero anche i giallorossi nel novero dei club interessati al talentuoso jolly di centrocampo Noel Aseko per il quale il Bayern Monaco ha esercitato la clausola di riacquisto dall’Hannover 96 definendone il ritorno alla corte di Kompany a partire dalla prossima estate.

Jolly goleador dalle spiccate doti nell’inserimento – prova ne siano i tre gol e i sei assist di cui si è reso protagonista – il classe 2005 ha calamitato l’interesse di molti addetti ai lavori che ne stanno valutando con molta attenzione la crescita.

Oltre alla Roma, infatti, anche Aston Villa, Brighton ed Eintracht Francoforte avrebbero effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Dal canto suo il Bayern Monaco – che riaccoglierà il centrocampista tedesco nel ritiro estivo pre-campionato – non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Ad ogni modo, in un mosaico ancora tutto da comporre, la Roma si è inserita nella corsa al giocatore nativo di Berlino puntandolo con decisione. I primi contatti positivo tra le parti, infatti, avrebbero incoraggiato Massara ad avanzare una prima offerta ufficiale. Staremo a vedere cosa succederà.