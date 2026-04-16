Per Giuntoli c’è la fila, un altro ex Juve per la Roma

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Il dirigente toscano piace molto a Gasperini, ma non solo. Spunta un’alternativa estera

In attesa che l’arrivo della famiglia Friedkin risolva una volta per tutte la diatriba tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini scegliendo chi confermare per il prossimo anno, la posizione di Frederic Massara resta legata al futuro del senior advisor giallorosso.

Cristiano Giuntoli osserva il gioco a bordo campo
Per Giuntoli c’è la fila, un altro ex Juve per la Roma (Ansa Foto) – asromalive.it

In caso di permanenza di Gasp, infatti, la convivenza con l’attuale direttore sportivo è impossibile e il progetto verrà affidato ad un nuovo dirigente. Il nome che darebbe maggiori garanzie al tecnico piemontese è quello di Cristiano Giuntoli, in ottimi rapporti con l’allenatore giallorosso.

Sull’ex Juventus Napoli, tuttavia, ci sono anche sirene dall’estero, con Tottenham e Marsiglia fortemente interessati ad acquisire i servigi del dirigente toscano, smanioso di tornare in sella dopo un anno sabbatico.

L’alternativa più credibile per i giallorossi resta quella di Sean Sogliano, che ha lavorato al Genoa con Gasp. Scopritore di tanti talenti e artefice di milioni di plusvalenze per il Verona, il dirigente lascerà l’Hellas a fine anno. A Trigoria, apprezzano anche Mehdi Benatia. L’ex difensore di Juve e Roma ha già ufficializzato che a fine anno lascerà proprio il Marsiglia, che vorrebbe rimpiazzarlo con Giuntoli. Che intreccio!