Per Giuntoli c’è la fila, un altro ex Juve per la Roma

Il dirigente toscano piace molto a Gasperini, ma non solo. Spunta un’alternativa estera

In attesa che l’arrivo della famiglia Friedkin risolva una volta per tutte la diatriba tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini scegliendo chi confermare per il prossimo anno, la posizione di Frederic Massara resta legata al futuro del senior advisor giallorosso.

In caso di permanenza di Gasp, infatti, la convivenza con l’attuale direttore sportivo è impossibile e il progetto verrà affidato ad un nuovo dirigente. Il nome che darebbe maggiori garanzie al tecnico piemontese è quello di Cristiano Giuntoli, in ottimi rapporti con l’allenatore giallorosso.

Sull’ex Juventus e Napoli, tuttavia, ci sono anche sirene dall’estero, con Tottenham e Marsiglia fortemente interessati ad acquisire i servigi del dirigente toscano, smanioso di tornare in sella dopo un anno sabbatico.

L’alternativa più credibile per i giallorossi resta quella di Sean Sogliano, che ha lavorato al Genoa con Gasp. Scopritore di tanti talenti e artefice di milioni di plusvalenze per il Verona, il dirigente lascerà l’Hellas a fine anno. A Trigoria, apprezzano anche Mehdi Benatia. L’ex difensore di Juve e Roma ha già ufficializzato che a fine anno lascerà proprio il Marsiglia, che vorrebbe rimpiazzarlo con Giuntoli. Che intreccio!