Gasperini, Ranieri e Massara: “Friedkin ha scelto il vincitore”

Secondo il Corriere dello Sport la proprietà americana ha deciso chi confermare alla Roma

La guerra fredda sta per finire, almeno secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport. Dopo la partita contro l’Atalanta e l’ennesimo confronto a distanza con i diretti interessati, la famiglia Friedkin ha capito che la mission impossibile di riconciliare le posizioni di Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri è una chimera irraggiungibile.

E così, secondo il quotidiano capitolino, i proprietari americani hanno finalmente preso una decisione. “Friedkin vota Gasp. Rivoluzione in società, riflessioni su Massara”. È questo il titolo dell’articolo che racconta come la fiducia nei confronti dell’allenatore della Roma sia piena e motivata anche dalla voglia di non gettare al vento un altro progetto pluriennale, come già accaduto con De Rossi e Mourinho.

E Ranieri? Nel caso in cui Gasp dovesse rimanere in sella, la posizione di Sir Claudio si ridurrebbe ad un ruolo sempre più marginale che, come ipotizzato dal diretto interessato (“se non verrò interpellato sono pronto a farmi da parte”), potrebbe indurre l’ex allenatore a compiere un passo indietro.

Proseguire il matrimonio con Gasperini metterà in bilico anche la posizione di Frederic Massara. Sul direttore sportivo giallorosso sono già in corso delle riflessioni, ma la rivoluzione in società dovrà riguardare anche la nomina di un nuovo amministratore delegato e di un direttore generale, figure che mancano terribilmente a Trigoria.