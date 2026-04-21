Conte lascia il Napoli: “C’è la Roma”

Bomba di mercato sull’allenatore azzurro che coinvolge anche Gian Piero Gasperini

Da quando Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno aperto alla possibilità del ritorno sulla panchina dell’Italia la sensazione che il tecnico salentino possa lasciare il Napoli dopo due anni si fa sempre più forte.

Dopo la conquista dello scudetto al primo anno, il ciclo sembra essere già giunto al capolinea e in casa azzurra sono pronti ad aprire il casting per il nuovo allenatore. Nella lista dei candidati, figura anche Gian Piero Gasperini, anche se tra i profili preferiti del club partenopeo ci sono anche, se non soprattutto, Italiano, Grosso, Maresca e Sarri.

Tornando al futuro di Conte, c’è chi già ha dato per scontata la partenza da Napoli. “Ho visto Conte assai teso e se dovessi fare una previsione sulla sua permanenza, direi di no – le parole di Massimo Mauro a Repubblica -. Viste le tensioni tra Ranieri e Gasperini, se si libera la panchina della Roma l’uomo giusto sarebbe proprio Conte. E Gasp potrebbe fare il percorso inverso con due anni di ritardo”.