Addio Roma e nuova squadra: Gasperini resta in Italia

L’avventura dell’allenatore piemontese in giallorosso può chiudersi dopo una sola stagione

Per l’ennesima volta negli ultimi otto anni, le ambizioni Champions della Roma si spengono tra marzo e aprile. Complice un girone di ritorno quasi imbarazzante (22 punti conquistati), condizionato anche dai numerosi infortuni, la squadra giallorossa è scivolata a cinque punti di svantaggio dalla Juventus e in base alla classifica attuale tornerebbe a giocare la Conference League.

Come se non bastassero le delusioni sportive, a rendere ancora più infuocato il clima ci ha pensato anche la lotta intestina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, che i Friedkin hanno deciso di non risolvere, almeno per ora. Una situazione che inizia ad andar stretta anche a Gasp, che ha chiesto garanzie importanti per rimanere.

Sulla scorta di questa situazione, anche i bookmakers iniziano ad interrogarsi sulla prossima squadra di Gasperini. Agipronews riporta le quote di “Better” e “Betflag” che continuano a vedere la permanenza nella Capitale come l’ipotesi più accreditata (a 1,35). Una firma con il Milan viene bancata a 7, mentre l’approdo sulla panchina dell’Italia paga 15 volte la posta, come la scelta di un anno sabbatico. Un ritorno al passato sulla panchina dell’Atalanta è quotato invece a 20.