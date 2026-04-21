Addio Roma e nuova squadra: Gasperini resta in Italia

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L’avventura dell’allenatore piemontese in giallorosso può chiudersi dopo una sola stagione

Per l’ennesima volta negli ultimi otto anni, le ambizioni Champions della Roma si spengono tra marzo e aprile. Complice un girone di ritorno quasi imbarazzante (22 punti conquistati), condizionato anche dai numerosi infortuni, la squadra giallorossa è scivolata a cinque punti di svantaggio dalla Juventus e in base alla classifica attuale tornerebbe a giocare la Conference League.

Gian Piero Gasperini dà indicazioni in panchina
Addio Roma e nuova squadra: Gasperini resta in Italia (Ansa Foto) – asromalive.it

Come se non bastassero le delusioni sportive, a rendere ancora più infuocato il clima ci ha pensato anche la lotta intestina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, che i Friedkin hanno deciso di non risolvere, almeno per ora. Una situazione che inizia ad andar stretta anche a Gasp, che ha chiesto garanzie importanti per rimanere.

Sulla scorta di questa situazione, anche i bookmakers iniziano ad interrogarsi sulla prossima squadra di Gasperini. Agipronews riporta le quote di “Better” e “Betflag” che continuano a vedere la permanenza nella Capitale come l’ipotesi più accreditata (a 1,35). Una firma con il Milan viene bancata a 7, mentre l’approdo sulla panchina dell’Italia paga 15 volte la posta, come la scelta di un anno sabbatico. Un ritorno al passato sulla panchina dell’Atalanta è quotato invece a 20.